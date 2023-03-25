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Пригожин заявил, что 5 тысяч заключенных-"вагнеровцев" уже отпустили на свободу

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 20:00
Пригожин заявил, что 5 тысяч заключенных-вагнеровцев уже отпустили на свободу
Пригожин, фото Getty Images

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины по помилованию вышло на свободу уже более 5 тысяч "вагнеровцев".

Источник: Пригожин в аудиокомментарии, распространенном его пресс-службой

Прямая речь: "В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5 тысяч человек".

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Детали: Пригожин утверждает, что среди помилованных заключенных-вагнеровцев повторные преступления в течение месяца совершили 0,31% человек.

По его словам, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели по освобожденным заключенным до войны России против Украины.

Пригожин заявил, что в основном совершенные помилованными "вагнеровцами" преступления – это "увечия различной степени тяжести" людям, которые выступают против войны.

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Данные главаря "вагнеровцев" о количестве помилованных пока невозможно проверить.

Что предшествовало: 21 марта британская разведка сообщила, что в ближайшее время заключенные-"вагнеровцы", которые прошли войну в Украине и выжили, получат обещанное помилование и свободу, а для российского общества их возвращение может стать вызовом.

Аналитики Института изучения войны считают, что в ближайшие недели ЧВК "Вагнер" может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты.

Темы: ВагнерПригожинРосcиявойна
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