Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пригожин заявил, что 5 тысяч заключенных-"вагнеровцев" уже отпустили на свободу

Катерина ТищенкоСуббота, 25 марта 2023, 21:00
Пригожин заявил, что 5 тысяч заключенных-вагнеровцев уже отпустили на свободу
Пригожин, фото Getty Images

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что после участия в войне против Украины по помилованию вышло на свободу уже более 5 тысяч "вагнеровцев".

Источник: Пригожин в аудиокомментарии, распространенном его пресс-службой

Прямая речь: "В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5 тысяч человек".

Детали: Пригожин утверждает, что среди помилованных заключенных-вагнеровцев повторные преступления в течение месяца совершили 0,31% человек.

По его словам, это в 10-20 раз меньше, чем стандартные показатели по освобожденным заключенным до войны России против Украины.

Пригожин заявил, что в основном совершенные помилованными "вагнеровцами" преступления – это "увечия различной степени тяжести" людям, которые выступают против войны.

Данные главаря "вагнеровцев" о количестве помилованных пока невозможно проверить.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 21 марта британская разведка сообщила, что в ближайшее время заключенные-"вагнеровцы", которые прошли войну в Украине и выжили, получат обещанное помилование и свободу, а для российского общества их возвращение может стать вызовом.

Аналитики Института изучения войны считают, что в ближайшие недели ЧВК "Вагнер" может потерять большую часть наемников из числа завербованных заключенных, поскольку у них заканчиваются шестимесячные военные контракты.

Темы: ВагнерПригожинРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Вагнер
Пограничники отбили три атаки "вагнеровцев" в Бахмуте
Пригожин заявил, что Россия не воюет с НАТО в Украине – ISW
Пригожин хочет убраться из Украины и перебросить вагнеровцев в Африку - СМИ
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...