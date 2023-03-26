Петиція про започаткування дня захисників Маріуполя набрала 25 тис. голосів

Петиція з закликом започаткувати 20 травня день вшанування захисників Маріуполя набрала за два дні понад 25 тис. голосів.

Джерело: сайт президента України

Деталі: Відповідна петиція з'явилася на сайті президента 23 березня. Її ініціаторка – Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов", Героя України Дениса Прокопенка.

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За два дні петиція набрала понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

У петиції зазначається, що "битва за Маріуполь стала для українців символом незламності", а завдяки хоробрості його захисників вдалося "відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни" і "не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту".

Авторка петиції наголошує, що сотні загиблих, поранених і полонених бійців своїми відчайдушними діями довели, що заслуговують на пам'ятний день.

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Нагадаємо: Саме 20 травня тисячі оборонців "Азовсталі" вийшли із обстрілюваного меткомбінату за наказом зберегти життя, який передало вище командування. Пізніше захисники Маріуполя потрапили до російського полону.