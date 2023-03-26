Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов
Петиция с призывом учредить 20 мая день чествования защитников Мариуполя набрала за два дня более 25 тыс. голосов.
Источник: сайт президента Украины
Детали: Соответствующая петиция появилась на сайте президента 23 марта. Ее инициатор – Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко.
За два дня петиция набрала более 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.
В петиции отмечается, что "битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости", а благодаря храбрости его защитников удалось "оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны" и "не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта".
Автор петиции отмечает, что сотни погибших, раненых и пленных бойцов своими отчаянными действиями доказали, что заслуживают памятный день.
Напомним: Именно 20 мая тысячи защитников "Азовстали" вышли из обстреливаемого меткомбината по приказу сохранить жизнь, который передало высшее командование. Позже защитники Мариуполя попали в российский плен.