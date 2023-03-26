Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 01:57
Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов
ЛИДЕРЫ "АЗОВА" ДЕНИС ПРОКОПЕНКО И 36-Й ОБРМП СЕРГЕЙ ВОЛЫНСКИЙ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Петиция с призывом учредить 20 мая день чествования защитников Мариуполя набрала за два дня более 25 тыс. голосов.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Соответствующая петиция появилась на сайте президента 23 марта. Ее инициатор – Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко.

За два дня петиция набрала более 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

В петиции отмечается, что "битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости", а благодаря храбрости его защитников удалось "оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны" и "не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта".

Автор петиции отмечает, что сотни погибших, раненых и пленных бойцов своими отчаянными действиями доказали, что заслуживают памятный день.

Напомним: Именно 20 мая тысячи защитников "Азовстали" вышли из обстреливаемого меткомбината по приказу сохранить жизнь, который передало высшее командование. Позже защитники Мариуполя попали в российский плен.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МариупольАзовпетиция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Мариуполь
Путин обрадовался, что в Мариуполе "почувствовал настроение людей"
Нет доказательств, что Мариуполь посетил настоящий Путин – ГУР
Мариуполь: на "Азовстали" оккупанты разместили вертолетную площадку, в центре сносят дома
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...