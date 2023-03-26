Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 01:57
Петиция об учреждении дня защитников Мариуполя набрала 25 тыс. голосов
ЛИДЕРЫ "АЗОВА" ДЕНИС ПРОКОПЕНКО И 36-Й ОБРМП СЕРГЕЙ ВОЛЫНСКИЙ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО

Петиция с призывом учредить 20 мая день чествования защитников Мариуполя набрала за два дня более 25 тыс. голосов.

Источник: сайт президента Украины

Детали: Соответствующая петиция появилась на сайте президента 23 марта. Ее инициатор – Екатерина Прокопенко, жена командира полка "Азов", Героя Украины Дениса Прокопенко.

Реклама:

За два дня петиция набрала более 25 тыс. голосов. Теперь ее должен рассмотреть Владимир Зеленский.

В петиции отмечается, что "битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости", а благодаря храбрости его защитников удалось "оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны" и "не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта".

Автор петиции отмечает, что сотни погибших, раненых и пленных бойцов своими отчаянными действиями доказали, что заслуживают памятный день.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Именно 20 мая тысячи защитников "Азовстали" вышли из обстреливаемого меткомбината по приказу сохранить жизнь, который передало высшее командование. Позже защитники Мариуполя попали в российский плен.

Темы: МариупольАзовпетиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: