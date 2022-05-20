Операцію евакуації захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів – Зеленський
Президент Володимир Зеленський сказав, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів, але наразі деталі не розголошують.
Джерело: уривок інтерв’ю Зеленського в ефірі всеукраїнського телемарафону, яке вийде 21 травня
Пряма мова Зеленського: "На сьогодні вивезено всіх цивільних людей – тих, які були заблоковані на заводі (Азовсталь – УП). Евакуація всіх інших цивільних людей, які були біля заводу або в інших частинах Маріуполя — вона розпочата давно вже.
Цивільних – вивезено. Медиків – вивезено. Вивезено важкопоранених, вивезено поранених.
На цю мить, як ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається також (у Маріуполі – ред.). Вивезені також, що найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх.
Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники – західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку Францією через стосунки лідерів (цих країн – ред.) з Російською Федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо.
Наші військові отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя".
Деталі: Зеленський твердить, що він наполегливо просив у розмові з кожним лідером країн-партнерів щодо надання озброєння для розблокування Маріуполя військовим шляхом.
За словами президента, частина військовослужбовців ЗСУ були готові, в разі надання важкого озброєння від країн-партнерів, іти на військову деблокаду Маріуполя, попри ризики.
Передісторія:
- У цьому ж інтерв’ю Зеленський розповів, що під час блокування росіянами захисників Маріуполя на заводі "Азовсталь" українське командування надсилало гелікоптери з провіантом, боєприпасами й медикаментами, але 90% льотчиків гелікоптерів загинули при виконанні цих завдань.
- Удень 20 травня командир полку Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко оприлюднив відеозвернення, в якому запевнив, що вони поінформовані про перебіг операції з евакуації. Наразі командири знаходяться на "Азовсталі" і займаються процесом евакуації тіл полеглих героїв, аби їхні близькі могли поховати їх із почестями. 19 травня зі схожим відеозверненням виступив заступник командира капітан Святослав Паламар.
- 19 травня агентство Associated Press орпилюднило запис, на якому з території "Азовсталі" виходять українські військовослужбовці.
- Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста заявляли, що вони реєструють всіх українських військових, яких евакуюють з "Азовсталі".
- Російське міністерство оборони заявляло, що з "Азовсталі" вийшло 959 українських військовослужбовців. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не реагувати на російські заяви щодо процесу евакуації захисників Маріуполя, тому що вони розраховані на внутрішнього споживача й на дезінформацію.