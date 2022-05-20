Операцію евакуації захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський сказав, що операцію з безпечного виходу захисників Маріуполя проводять за участі західних партнерів, але наразі деталі не розголошують.

Джерело: уривок інтерв’ю Зеленського в ефірі всеукраїнського телемарафону, яке вийде 21 травня

Пряма мова Зеленського: "На сьогодні вивезено всіх цивільних людей – тих, які були заблоковані на заводі (Азовсталь – УП). Евакуація всіх інших цивільних людей, які були біля заводу або в інших частинах Маріуполя — вона розпочата давно вже.

Цивільних – вивезено. Медиків – вивезено. Вивезено важкопоранених, вивезено поранених.

На цю мить, як ми з вами говоримо, я знаю, що відбувається також (у Маріуполі – ред.). Вивезені також, що найближчим часом, не днями навіть, завершиться вивезення всіх.

Структура складна. Домовлялися про те, що розблокуванням будуть займатися посередники – західні партнери. Я домовлявся з Туреччиною, Швейцарією, Ізраїлем, спочатку Францією через стосунки лідерів (цих країн – ред.) з Російською Федерацією. Коли ми бачили, що військовим шляхом розблокувати неможливо.

Наші військові отримали сигнал, що вони мають повне право вийти і зберегти своє життя".

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Деталі: Зеленський твердить, що він наполегливо просив у розмові з кожним лідером країн-партнерів щодо надання озброєння для розблокування Маріуполя військовим шляхом.

За словами президента, частина військовослужбовців ЗСУ були готові, в разі надання важкого озброєння від країн-партнерів, іти на військову деблокаду Маріуполя, попри ризики.

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