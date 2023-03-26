Україна перейшла на літній час
Неділя, 26 березня 2023, 05:20
У ніч на неділю, 26 березня, Україна перейшла на літній час – стрілку годинника перевели на одну годину вперед.
Джерело: Українська правда
Деталі: Перехід на літній час відбувся о 3 годині ночі.
Довідково. Згідно з постановою Кабміну від 1996 року, переведення годинника в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня – на літній час та в останню неділю жовтня – на зимовий.
Нагадаємо: З 26 березня у Києві скорочується комендантська година – тепер вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня. Також у столиці буде продовжено роботу транспорту, зокрема метро.
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