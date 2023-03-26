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Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю – ICAN

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 06:45
Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю – ICAN
РОСІЙСЬКІ РАКЕТНІ УСТАНОВКИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПЕРЕНОСИТИ ЯДЕРНІ БОЄЗАРЯДИ. ФОТО GETTY IMAGES

Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) розкритикувала заяву Володимира Путіна про те, що Кремль домовився з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Джерело: в. о. керівника ICAN Даніель Гоґста, якого цитує Gardian

Пряма мова: "Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці.

Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку".

Деталі: В ICAN також заявили, що Путін виправдовує небезпечну ескалацію тим, що країни НАТО десятиліттями обмінювалися ядерною зброєю.

Що цьому передувало:

  • 25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі.
  • Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

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Теми: Путінядерна зброя
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