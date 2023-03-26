Європа не може бути в безпеці, поки Путін володіє ядерною зброєю – ICAN
Неділя, 26 березня 2023, 06:45
Міжнародна кампанія із заборони ядерної зброї (ICAN) розкритикувала заяву Володимира Путіна про те, що Кремль домовився з Мінськом про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Джерело: в. о. керівника ICAN Даніель Гоґста, якого цитує Gardian
Пряма мова: "Поки президент Путін володіє ядерною зброєю, Європа не може бути в безпеці.
Поки країни продовжують вважати ядерну зброю чимось іншим, ніж глобальною проблемою, це допомагає Путіну прикривати свою поведінку".
Деталі: В ICAN також заявили, що Путін виправдовує небезпечну ескалацію тим, що країни НАТО десятиліттями обмінювалися ядерною зброєю.
Що цьому передувало:
- 25 березня Володимир Путін заявив, що Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі.
- Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.
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