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Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю

"Українська правда"Неділя, 26 березня 2023, 04:58
Пентагон: Немає жодних ознак, що РФ планує застосувати ядерну зброю
ПЕНТАГОН, ФОТО U.S. DEPARTMENT OF DEFENSE

Після заяви президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Джерело: Reuters

Деталі: У Пентагоні наголосили, що бачили повідомлення про заяву Росії і будуть надалі стежити за цією ситуацією.

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"Ми не бачимо жодних причин для коригування нашої власної стратегічної ядерної позиції, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО", – заявили у Міністерстві оборони США.

Нагадаємо: Заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв заявив, що загроза ядерного конфлікту зросла, а поставки зброї в Україну наближають "ядерний апокаліпсис".

Теми: СШАРосіяядерна зброяПутін
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