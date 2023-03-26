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Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием – ICAN

"Украинская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 05:45
Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием – ICAN
РОССИЙСКИЕ РАКЕТНЫЕ УСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ ЯДЕРНЫЕ БОЕЗАРЯДЫ. ФОТО GETTY IMAGES

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) раскритиковала заявление Владимира Путина о том, что Кремль договорился с Минском о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Источник: и. о. руководителя ICAN Даниэль Хогста, которого цитирует Gardian

Прямая речь: "Пока президент Путин владеет ядерным оружием, Европа не может быть в безопасности.

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Пока страны продолжают считать ядерное оружие чем-то иным, чем глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение".

Детали: В ICAN также заявили, что Путин оправдывает опасную эскалацию тем, что страны НАТО десятилетиями обменивались ядерным оружием.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 марта Владимир Путин заявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси.
  • Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.

Темы: Путинядерное оружие
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