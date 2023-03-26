Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием – ICAN

РОССИЙСКИЕ РАКЕТНЫЕ УСТАНОВКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПЕРЕНОСИТЬ ЯДЕРНЫЕ БОЕЗАРЯДЫ. ФОТО GETTY IMAGES

Международная кампания по запрещению ядерного оружия (ICAN) раскритиковала заявление Владимира Путина о том, что Кремль договорился с Минском о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Источник: и. о. руководителя ICAN Даниэль Хогста, которого цитирует Gardian

Прямая речь: "Пока президент Путин владеет ядерным оружием, Европа не может быть в безопасности.

Пока страны продолжают считать ядерное оружие чем-то иным, чем глобальной проблемой, это помогает Путину прикрывать свое поведение".

Детали: В ICAN также заявили, что Путин оправдывает опасную эскалацию тем, что страны НАТО десятилетиями обменивались ядерным оружием.

Что этому предшествовало:

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия разместит ядерное оружие в Беларуси.

Министерство обороны США сообщило, что нет никаких признаков, которые бы указывали на то, что Россия готовится применить ядерное оружие.