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Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного нападу – ISW

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 09:55
Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного нападу – ISW
фото тасс

Російський диктатор Володимир Путін запустив чергову інформаційну операцію, оголосивши, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Джерело: ISW

Деталі: Інститут зазначає, що Путін, ймовірно, прагнув розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року і, ймовірно, вибрав цей момент для того, оскільки це вигідно для інформаційної операції, яку він зараз проводить.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити російську ядерну зброю на білоруській території 30 листопада 2021 року, а на референдумі в лютому 2022 року Білорусь вилучила з Конституції пункт, що закріплював нейтральний статус Білорусі.

У січні та лютому 2022 року ISW прогнозував, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль з поглиблення російського контролю над Білоруссю.

Дослівно: "Путін, ймовірно, утримався від розміщення зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розгорнути її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Москва і Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
  • Міністерство оборони США повідомило, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

Теми: ПутінЛукашенкоядерна зброяпропаганда
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