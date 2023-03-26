Путін намагався розмістити ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного нападу – ISW

Російський диктатор Володимир Путін запустив чергову інформаційну операцію, оголосивши, що Росія розгорне тактичну ядерну зброю в Білорусі до 1 липня, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

Джерело: ISW

Деталі: Інститут зазначає, що Путін, ймовірно, прагнув розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до вторгнення в Україну в лютому 2022 року і, ймовірно, вибрав цей момент для того, оскільки це вигідно для інформаційної операції, яку він зараз проводить.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував розмістити російську ядерну зброю на білоруській території 30 листопада 2021 року, а на референдумі в лютому 2022 року Білорусь вилучила з Конституції пункт, що закріплював нейтральний статус Білорусі.

У січні та лютому 2022 року ISW прогнозував, що Путін може спробувати розмістити тактичну або стратегічну ядерну зброю в Білорусі в рамках ширших зусиль з поглиблення російського контролю над Білоруссю.

Дослівно: "Путін, ймовірно, утримався від розміщення зброї в Білорусі на початку вторгнення 2022 року, щоб зберегти можливість розгорнути її в рамках майбутньої російської інформаційної операції з маніпулювання Заходом".

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