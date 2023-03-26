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Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 09:55
Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW
фото тасс

Российский диктатор Владимир Путин запустил очередную информационную операцию, объявив, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Детали: Институт отмечает, что Путин, вероятно, стремился разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года и, вероятно, выбрал этот момент для того, поскольку это выгодно для информационной операции, которую он сейчас проводит.

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории 30 ноября 2021 года, а на референдуме в феврале 2022 года Беларусь изъяла из Конституции пункт, закреплявший нейтральный статус Беларуси.

В январе и феврале 2022 года ISW прогнозировал, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью.

Дословно: "Путин, вероятно, воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность развернуть его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом".

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Темы: ПутинЛукашенкоядерное оружиепропаганда
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