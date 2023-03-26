Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW

Российский диктатор Владимир Путин запустил очередную информационную операцию, объявив, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Детали: Институт отмечает, что Путин, вероятно, стремился разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года и, вероятно, выбрал этот момент для того, поскольку это выгодно для информационной операции, которую он сейчас проводит.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории 30 ноября 2021 года, а на референдуме в феврале 2022 года Беларусь изъяла из Конституции пункт, закреплявший нейтральный статус Беларуси.

В январе и феврале 2022 года ISW прогнозировал, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью.

Дословно: "Путин, вероятно, воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность развернуть его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом".

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