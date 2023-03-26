Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 08:55
Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW
фото тасс

Российский диктатор Владимир Путин запустил очередную информационную операцию, объявив, что Россия развернет тактическое ядерное оружие в Беларуси до 1 июля, считают в Институте изучения войны (ISW).

Источник: ISW

Детали: Институт отмечает, что Путин, вероятно, стремился разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину в феврале 2022 года и, вероятно, выбрал этот момент для того, поскольку это выгодно для информационной операции, которую он сейчас проводит.

Реклама:

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории 30 ноября 2021 года, а на референдуме в феврале 2022 года Беларусь изъяла из Конституции пункт, закреплявший нейтральный статус Беларуси.

В январе и феврале 2022 года ISW прогнозировал, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких усилий по углублению российского контроля над Беларусью.

Дословно: "Путин, вероятно, воздержался от размещения оружия в Беларуси в начале вторжения 2022 года, чтобы сохранить возможность развернуть его в рамках будущей российской информационной операции по манипулированию Западом".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ПутинЛукашенкоядерное оружиепропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Путин
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: