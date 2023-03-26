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Путін похвалився "прозорою співпрацею" з Китаєм і згадав про заздрісників

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 11:21
Путін похвалився прозорою співпрацею з Китаєм і згадав про заздрісників
GETTY IMAGES

Російський президент Володимир Путін заявив, що розвиває з Китаєм співпрацю, але не військовий союз.

Джерело: Путін в ефірі "Россия-24", якого цитує ТАСС

Пряма мова Путіна: "Адже ми не створюємо з Китаєм ніякого військового союзу. Так, у нас є співпраця і в сфері військово-технічної взаємодії, ми не приховуємо, але прозора, там немає нічого секретного".

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Деталі: Путін також порівняв НАТО з "військовим блоком країн "осі" часів Другої світової війни".

Путін не погодився з думкою про те, що Москва може опинитися під серйозним впливом Пекіна, він назвав таких людей "не скептиками, а заздрісниками".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснив візит до Росії, де зустрівся з Володимиром Путіним та підписав домовленості щодо продовження стратегічного партнерства двох країн.
  • Водночас Путін і Сі зробили спільну заяву, в якій заявили, що відносини їхніх країн не є військово-політичним союзом, не мають блокового і конфронтаційного характеру, також не спрямовані проти третіх країн.

Теми: ПутінКитайНАТОвійна
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