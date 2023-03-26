Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин похвастался "прозрачным сотрудничеством" с Китаем и вспомнил о завистниках

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 11:21
Путин похвастался прозрачным сотрудничеством с Китаем и вспомнил о завистниках
GETTY IMAGES

Российский президент Владимир Путин заявил, что развивает с Китаем сотрудничество, но не военный союз.

Источник: Путин в эфире "Россия-24", которого цитирует ТАСС

Прямая речь Путина: "Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного".

Детали: Путин также сравнил НАТО с "военным блоком стран "оси" времен Второй мировой войны".

Путин не согласился с мнением о том, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина, он назвал таких людей "не скептиками, а завистниками".

Напомним:

  • Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
  • В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинКитайНАТОвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае

Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год

В Кремле прогнозируют длительную гибридную войну, поэтому россияне должны "объединиться вокруг Путина"

фотоВ Лавре сотни верующих собрались на последнее богослужение УПЦ МП

В Верховной Раде хотят усовершенствовать мобилизационные мероприятия

В УПЦ МП объяснили, как смогут остаться в Лавре

Все новости...
Путин
Кремль взял Беларусь в ядерные заложники - Данилов
Путин пытался разместить ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного нападения - ISW
Европа не может быть в безопасности, пока Путин владеет ядерным оружием – ICAN
Последние новости
16:15
В "Дії" началось голосование за национальное жюри Евровидения 2023
15:54
Резников о контрнаступлении: Планируется на нескольких направлениях, может быть в апреле-мае
15:53
Путин признал, что санкции вредят российской экономике
15:50
видеоПутин заверил россиян, что в 2022 году они жили дольше, чем обычно
15:47
фотоИзвестный путешественник стал амбассадором United 24
15:31
Европа разрешила Украине импортировать больше электроэнергии
15:18
Защитники уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов
15:18
Нацбанк улучшит прогноз роста экономики на 2023 год
15:10
Техногиганты сокращают этические команды для искусственного интеллекта: опасения по безопасности
15:06
Дунайское пароходство может продать свой пассажирский флот из-за убытков
Все новости...