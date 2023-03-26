Путин похвастался "прозрачным сотрудничеством" с Китаем и вспомнил о завистниках
Воскресенье, 26 марта 2023, 11:21
Российский президент Владимир Путин заявил, что развивает с Китаем сотрудничество, но не военный союз.
Источник: Путин в эфире "Россия-24", которого цитирует ТАСС
Прямая речь Путина: "Мы ведь не создаем с Китаем никакого военного союза. Да, у нас есть сотрудничество и в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, но прозрачное, там нет ничего секретного".
Детали: Путин также сравнил НАТО с "военным блоком стран "оси" времен Второй мировой войны".
Путин не согласился с мнением о том, что Москва может оказаться под серьезным влиянием Пекина, он назвал таких людей "не скептиками, а завистниками".
Напомним:
- Лидер Китая Си Цзиньпин совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным и подписал договоренности о продолжении стратегического партнерства двух стран.
- В то же время Путин и Си сделали совместное заявление, в котором заявили, что отношения их стран не являются военно-политическим союзом, не имеют блокового и конфронтационного характера, также не направлены против третьих стран.
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