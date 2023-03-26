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Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів

"Європейська правда"Неділя, 26 березня 2023, 11:36
Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів
мі-24, фото: вікіпедія

Міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська повідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24. 

Про це, як пише "Європейська правда", вона розповіла в ефірі телеканалу Alsat, її цитує видання Nezavisen.

Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.

Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", - сказала Петровська.

Крім того, Міністерство обороникраїни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць,

За даними видання Defence24, з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу. 

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Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems. 

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD). 

Торік у серпні Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які купила у Києва під час конфлікту у 2001 році.

Також Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.

Теми: зброявійнаМакедонія
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