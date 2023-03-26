Північна Македонія має намір передати Україні 12 бойових гелікоптерів

Міністерка оборони Північної Македонії Слав’янка Петровська повідомила, що македонський уряд запропонує передати Україні 12 вертольотів Мі-24.

Про це, як пише "Європейська правда", вона розповіла в ефірі телеканалу Alsat, її цитує видання Nezavisen.

Петровська зазначила, що Генштаб Північної Македонії завершив аналіз того, чи може країна надати Україні вертольоти Мі-24. За словами міністерки, на засіданні уряду в середу винесуть пропозицію про ухвалення відповідного рішення.

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Вона підкреслила, що це рішення не вплине на боєздатність армії Північної Македонії.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна, і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується термін експлуатації", - сказала Петровська.

Крім того, Міністерство обороникраїни придбає нові багатоцільові вертольоти, ймовірно, вісім одиниць,

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За даними видання Defence24, з 12 штурмових Мі-24 і чотирьох багатоцільових вертольотів Мі-8/17, які є в країні, на сьогодні використовують лише по дві машини кожного типу.

Ці чотири нині експлуатовані вертольоти та ще чотири Мі-24В були модернізовані протягом останнього десятиліття у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems.

Вони адаптовані для взаємодії з силами НАТО та оснащені авіонікою, що дозволяє використовувати окуляри нічного бачення (NVG) і систему нічного бачення Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD).

Торік у серпні Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які купила у Києва під час конфлікту у 2001 році.

Також Північна Македонія передала Україні радянські танки Т-72, які планувала знімати з озброєння ближчими роками.