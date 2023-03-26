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Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов

"Европейская правда"Воскресенье, 26 марта 2023, 11:36
Северная Македония намерена передать Украине 12 боевых вертолетов
фото: википедия

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская сообщила, что македонское правительство предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24. 

Об этом, как пишет "Европейская правда", она рассказала в эфире телеканала Alsat, ее цитирует издание Nezavisen.

Петровская отметила, что Генштаб Северной Македонии завершил анализ того, может ли страна предоставить Украине вертолеты Ми-24. По словам министра, на заседании правительства в среду вынесут предложение о принятии соответствующего решения.

Она подчеркнула, что это решение не повлияет на боеспособность армии Северной Македонии.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", - сказала Петровская.

Кроме того, Министерство обороны страны приобретет новые многоцелевые вертолеты, вероятно, восемь единиц,

По данным издания Defence24, из 12 штурмовых Ми-24 и четырех многоцелевых вертолетов Ми-8/17, которые есть в стране, на сегодня используют лишь по две машины каждого типа. 

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Эти четыре ныне эксплуатируемые вертолеты и еще четыре Ми-24В были модернизированы в течение последнего десятилетия в сотрудничестве с израильской компанией Elbit Systems. 

Они адаптированы для взаимодействия с силами НАТО и оснащены авионикой, позволяющей использовать очки ночного видения (NVG) и систему ночного видения Aviators Head-Up Display (ANVIS/HUD). 

В августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, которые купила у Киева во время конфликта в 2001 году.

Также Северная Македония передала Украине советские танки Т-72, которые планировала снимать с вооружения в ближайшие годы.

Темы: оружиевойнаМакедония
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