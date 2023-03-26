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В Омську понад пів доби гасили велику пожежу на складі

Роман ПетренкоНеділя, 26 березня 2023, 14:13
В Омську понад пів доби гасили велику пожежу на складі
фото: мнс рф

У російському Омську вночі на 26 березня виникла велика пожежа на складі із виробництва пластику, яку погасили лише після обіду.

Джерело: МНС Росії, "РИА Новости"

Деталі: Зазначається, що пожежу локалізували на площі 3500 квадратних метрів.

Попередньо уточнюється, що постраждалих немає.

Пожежа почалася близько опівночі, а ліквідували її після обіду.

Нагадаємо: Увечері 25 березня вогонь охопив цех металургійного заводу "Фрегат" у Воскресенську в Підмосков'ї.

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Теми: Росіяпожежа
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