В Омську понад пів доби гасили велику пожежу на складі
Неділя, 26 березня 2023, 14:13
У російському Омську вночі на 26 березня виникла велика пожежа на складі із виробництва пластику, яку погасили лише після обіду.
Джерело: МНС Росії, "РИА Новости"
Деталі: Зазначається, що пожежу локалізували на площі 3500 квадратних метрів.
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Попередньо уточнюється, що постраждалих немає.
Пожежа почалася близько опівночі, а ліквідували її після обіду.
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Нагадаємо: Увечері 25 березня вогонь охопив цех металургійного заводу "Фрегат" у Воскресенську в Підмосков'ї.