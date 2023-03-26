В Омске более полусуток тушили крупный пожар на складе
Воскресенье, 26 марта 2023, 14:13
В российском Омске ночью на 26 марта возник крупный пожар на складе по производству пластика, который погасили только после обеда.
Источник: МЧС России, "РИА Новости"
Детали: Отмечается, что пожар локализовали на площади 3500 квадратных метров.
Предварительно уточняется, что пострадавших нет.
Пожар начался около полуночи, а ликвидировали его после обеда.
Напомним: Вечером 25 марта огонь охватил цех металлургического завода "Фрегат" в Воскресенске в Подмосковье.
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