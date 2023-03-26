Путін зрадів, що в Маріуполі "відчув настрій людей"
Президент РФ Володимир Путін розповів про свою поїздку до окупованого Маріуполя 19 березня, назвав її "робочою" і відчув настрій жителів міста.
Джерело: Путін в інтерв'ю "Россия-24", РБК
Пряма мова Путіна: "Пора вже було подивитися, приїхати і подивитися на прикладі Маріуполя, як ідуть відновлювальні роботи, що потрібно зробити додатково, що є пріоритетом...
Було важливо відчути настрій людей".
Деталі: Путін каже, нібито вночі відвідав "житлові квартали, об'єкти системи освіти, зокрема університет, клініку Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА), Філармонію і парк із пам'ятником героям Великої Вітчизняної війни".
Він розповів і про спілкування з жителями міста, нібито спочатку подумав, що це робітники, хотів дізнатися у них, як триває будівництво.
Потім, за словами Путіна, виявилося, що це маріупольці, і вони запросили його дивитися їхні квартири.
Нагадаємо: Минулої неділі російські пропагандисти з посиланням на Кремль повідомили, що Путін нібито приїхав до окупованого Маріуполя.