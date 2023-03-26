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Путин обрадовался, что в Мариуполе "почувствовал настроение людей"

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 15:50
Путин обрадовался, что в Мариуполе почувствовал настроение людей
скриншот

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей поездке в оккупированный Мариуполь 19 марта, назвал ее "рабочей" и почувствовал настроение жителей города.

Источник: Путин в интервью "Россия-24", РБК

Прямая речь Путина: "Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом...

Было важно почувствовать настроение людей".

Детали: Путин говорит, якобы ночью посетил "жилые кварталы, объекты системы образования, в том числе университет, клинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Филармонию и парк с памятником героям Великой Отечественной войны".

Он рассказал и об общении с жителями города, якобы сначала подумал, что это рабочие, хотел узнать у них, как идет строительство.

Потом, по словам Путина, оказалось, что это мариупольцы, и они пригласили его смотреть их квартиры.

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Напомним: В минувшее воскресенье российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Темы: МариупольПутиноккупацияпропаганда
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