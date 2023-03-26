Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин обрадовался, что в Мариуполе "почувствовал настроение людей"

Роман ПетренкоВоскресенье, 26 марта 2023, 15:50
Путин обрадовался, что в Мариуполе почувствовал настроение людей
скриншот

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своей поездке в оккупированный Мариуполь 19 марта, назвал ее "рабочей" и почувствовал настроение жителей города.

Источник: Путин в интервью "Россия-24", РБК

Прямая речь Путина: "Пора уже было посмотреть, приехать и посмотреть на примере Мариуполя, как идут восстановительные работы, что нужно сделать дополнительно, что является приоритетом...

Реклама:

Было важно почувствовать настроение людей".

Детали: Путин говорит, якобы ночью посетил "жилые кварталы, объекты системы образования, в том числе университет, клинику Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), Филармонию и парк с памятником героям Великой Отечественной войны".

Он рассказал и об общении с жителями города, якобы сначала подумал, что это рабочие, хотел узнать у них, как идет строительство.

ВИДЕО ДНЯ

Потом, по словам Путина, оказалось, что это мариупольцы, и они пригласили его смотреть их квартиры.

Напомним: В минувшее воскресенье российские пропагандисты со ссылкой на Кремль сообщили, что Путин якобы приехал в оккупированный Мариуполь.

Темы: МариупольПутиноккупацияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Мариуполь
500 дней в плену: на Майдане провели акцию в поддержку защитников Мариуполя
Андрющенко: В Мариуполе сработала ПВО
Оккупанты планируют завезти в захваченный Мариуполь 300 тысяч россиян – ЦНС
Последние новости
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
Все новости...
Реклама: