У Тульській області РФ впав безпілотник, є постраждалі

У місті Кирєєвськ Тульської області РФ пролунав сильний вибух, жителі повідомляють про вирву глибиною 5 метрів, троє людей постраждали.

Джерело: телеграм-канал "Осторожно, новости" з посиланням на місцевих жителів, РИА Новости й ТАСС із посиланням на диспетчерську службу регіону та правоохоронців

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Деталі: Як розповіли жителі, вибух пролунав приблизно о 15:15 у Кирєєвську (місто за 35 км від Тули). За їхніми словами, хлопок було чутно на все містечко: тремтіли стіни та вікна, також вибух чули за 30 км від міста.

Після цього жителі виявили вирву поблизу житлових будинків, самі будинки також постраждали, у багатьох жителів вибило вікна.

Попередньо, відомо про двох постраждалих: хлопця і дівчину, їх порізало осколками скла.

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Жителі припускають, що причиною вибуху міг стати безпілотник.

РИА Новости з посиланням на Єдину чергово-диспетчерську службу регіону повідомляє, що двоє людей постраждали під час вибуху в Кирєєвську Тульської області.

Пізніше агентство ТАСС повідомило, що кількість постраждалих під час вибуху в Кирєєвську зросла до трьох осіб.

Під Тулою вибухнув український безпілотник Ту-141 "Стриж", начинений вибухівкою, заявили у правоохоронних органах РФ.

Оновлено: Пізніше Міноборони РФ заявило, що російський комплекс РЕБ "Поле-21" вивів з ладу систему навігації ударного українського безпілотника, і той, втративши орієнтацію, впав у районі населеного пункту Кирєєвськ Тульської області.

Що передувало: 19 березня, за даними російських ЗМІ, невідомий безпілотник упав у Тульській області приблизно за 250 кілометрів від Москви.

2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області РФ чули вибух, пізніше вони показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник.