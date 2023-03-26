В Тульской области РФ упал беспилотник, есть пострадавшие

В городе Киреевск Тульской области РФ прозвучал сильный взрыв, жители сообщают о появившейся воронке глубиной 5 метров, трое людей пострадали.

Источник: телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на местных жителей, РИА Новости и ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу региона и правоохранителей

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Детали: Как рассказали жители, взрыв прозвучал около 15:15 в Киреевске (город в 35 км от Тулы). По их словам, хлопок был слышен на весь городок: дрожали стены и окна, также взрыв слышали в 30 км от города.

После этого жители обнаружили воронку близи жилых домов, сами дома также пострадали, у многих жителей выбило окна.

Предварительно, известно о двух пострадавших: парне и девушке, их порезало осколками стекла.

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Жители предполагают, что причиной взрыва мог стать беспилотник.

РИА Новости со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу региона сообщает, что два человека пострадали при взрыве в Киреевске Тульской области.

Позже ТАСС сообщило, что число пострадавших при взрыве в Киреевске выросло до трех человек.

Под Тулой взорвался украинский беспилотник Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой, заявили в правоохранительных органах.

Обновлено: Позже Минобороны РФ заявило, что российский комплекс РЭБ "Поле-21" вывел из строя систему навигации ударного украинского беспилотника, и тот, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.

Что предшествовало: 19 марта, по данным российских СМИ, неизвестный беспилотник упал в Тульской области примерно в 250 километрах от Москвы.

2 марта российские СМИ сообщили, что в Тульской области РФ слышали взрыв, позже они показали фото воронки и заявляли, что причиной может быть беспилотник.