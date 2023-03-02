У Тульській області стався вибух: кажуть, може бути безпілотник

Вранці 2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області РФ чули вибух, пізніше вони показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на уряд регіону

Деталі: Зазначається, що подія сталася в селищі Березовський у Киреєвському районі близько 8 ранку.

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Пізніше комітет Тульської області з регіональної безпеки повідомив, що вранці в лісосмузі, на відстані 600 метрів від населеного пункту виявили вирву від вибуху діаметром 1,5 метра. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає.

Фото "РИА Новости"

Повідомлялося, що територію навколо вирви оточили, на місці працюють сапери.

У пресслужбі губернатора заявили, що в області, ймовірно, міг упасти нібито "український безпілотник".

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Губернатор Тульської області Олексій Дюмін доручив посилити заходи безпеки в регіоні після інцидентів у прикордонних районах РФ.

Що було раніше: Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, повідомив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікували дуже суперечливі дані.

При цьому в Тelegram-каналі "Русский Добровольческий корпус" з'явилося відео, що в Брянську область зайшли російські солдати, які хочуть показати росіянам, що вони "не раби".

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