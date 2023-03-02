У Тульській області стався вибух: кажуть, може бути безпілотник
Вранці 2 березня російські ЗМІ повідомили, що в Тульській області РФ чули вибух, пізніше вони показали фото воронки і заявляли, що причиною може бути безпілотник.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на уряд регіону
Деталі: Зазначається, що подія сталася в селищі Березовський у Киреєвському районі близько 8 ранку.
Пізніше комітет Тульської області з регіональної безпеки повідомив, що вранці в лісосмузі, на відстані 600 метрів від населеного пункту виявили вирву від вибуху діаметром 1,5 метра. Постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає.
Повідомлялося, що територію навколо вирви оточили, на місці працюють сапери.
У пресслужбі губернатора заявили, що в області, ймовірно, міг упасти нібито "український безпілотник".
Губернатор Тульської області Олексій Дюмін доручив посилити заходи безпеки в регіоні після інцидентів у прикордонних районах РФ.
Що було раніше: Вранці 2 березня губернатор Брянської області РФ, яка межує з Україною, повідомив, що в регіон нібито проникла українська ДРГ, нібито схопила в заручники мирних жителів і нібито обстріляла автомобіль. Цю інформацію швидко підхопили пропагандистські ЗМІ, але вони публікували дуже суперечливі дані.
При цьому в Тelegram-каналі "Русский Добровольческий корпус" з'явилося відео, що в Брянську область зайшли російські солдати, які хочуть показати росіянам, що вони "не раби".
Передісторія:
- Удень 28 лютого повідомлялося, що в Московській області в районі Коломни неподалік від об'єкта, що належить "Газпрому", впав безпілотник. Згодом росЗМЫ писали, що співробітники Федеральної служби безпеки РФ всередині безпілотника, який упав у Підмосков'ї 28 лютого, знайшли вибухівку.
- Того ж дня в Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат.
- Крім того, вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.
- Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт". Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".
- Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, реагуючи на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ, заявив, що ЗСУ не завдають ударів по території Росії.
- Міноборони Росії повідомляло, що в ніч на 1 березня Крим нібито атакували 10 українських безпілотників, але нібито всі вони були знищені.