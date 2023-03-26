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Прикордонники знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 19:22
Прикордонники знищили штурмовиків Вагнера у Бахмуті
удар по лігву "вагнерівців", скріншот відео ДПСУ

Українські прикордонники в Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК "Вагнер".

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків ПВК "Вагнер".

Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний.

У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців".

Теми: Прикордонна службаБахмутВагнервійна
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