Прикордонники знищили штурмовиків "Вагнера" у Бахмуті
Неділя, 26 березня 2023, 19:22
Українські прикордонники в Бахмуті знищили щонайменше 15 штурмовиків ПВК "Вагнер".
Джерело: Державна прикордонна служба України
Дослівно: "Аеророзвідка прикордонників зафіксувала у Бахмуті скупчення штурмовиків ПВК "Вагнер".
Простеживши за відходом однієї з груп, бійці встановили, що противник зосереджується у гаражному масиві. Після мінометних обстрілів осередок окупантів був розсіяний.
У результаті прикордонники знищили щонайменше 15 найманців".