Пограничники уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили по меньшей мере 15 штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Аэроразведка пограничников зафиксировала в Бахмуте скопление штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Проследив за отходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян.

В результате пограничники уничтожили не менее 15 наемников".