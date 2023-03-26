Пограничники уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте
Воскресенье, 26 марта 2023, 19:22
Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили по меньшей мере 15 штурмовиков ЧВК "Вагнер".
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Аэроразведка пограничников зафиксировала в Бахмуте скопление штурмовиков ЧВК "Вагнер".
Проследив за отходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян.
В результате пограничники уничтожили не менее 15 наемников".