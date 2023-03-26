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Пограничники уничтожили штурмовиков "Вагнера" в Бахмуте

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 19:22
Пограничники уничтожили штурмовиков Вагнера в Бахмуте
удар по логову "вагнеровцев", скриншот видео ГПСУ

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили по меньшей мере 15 штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Источник: Государственная пограничная служба Украины

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Дословно: "Аэроразведка пограничников зафиксировала в Бахмуте скопление штурмовиков ЧВК "Вагнер".

Проследив за отходом одной из групп, бойцы установили, что противник сосредотачивается в гаражном массиве. После минометных обстрелов очаг оккупантов был рассеян.

В результате пограничники уничтожили не менее 15 наемников".

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Темы: Пограничная службаБахмутВагнервойна
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