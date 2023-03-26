Франція закликала скасувати угоду про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі

Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Джерело: заява МЗС Франції

Дослівно: "Франція засуджує заяву російського президента про угоду між Росією та Білоруссю щодо розміщення там ядерної зброї.

Після порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його розірвання, і оголошення про призупинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності в лютому минулого року, ця угода являє собою подальше руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі".

Деталі: Франція закликала Росію "проявити відповідальність, якої очікують від ядерної держави, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди".

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