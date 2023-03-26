Франція закликала скасувати угоду про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі
Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
Джерело: заява МЗС Франції
Дослівно: "Франція засуджує заяву російського президента про угоду між Росією та Білоруссю щодо розміщення там ядерної зброї.
Після порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його розірвання, і оголошення про призупинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності в лютому минулого року, ця угода являє собою подальше руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі".
Деталі: Франція закликала Росію "проявити відповідальність, якої очікують від ядерної держави, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди".
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.