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Франція закликала скасувати угоду про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі

Катерина ТищенкоНеділя, 26 березня 2023, 22:01
Франція закликала скасувати угоду про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі
прапор Франції, фото Pixabay

Франція закликала до скасування угоди про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.

Джерело: заява МЗС Франції

Дослівно: "Франція засуджує заяву російського президента про угоду між Росією та Білоруссю щодо розміщення там ядерної зброї.

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Після порушення Росією Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його розірвання, і оголошення про призупинення участі Росії в Договорі про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності в лютому минулого року, ця угода являє собою подальше руйнування міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі".

Деталі: Франція закликала Росію "проявити відповідальність, якої очікують від ядерної держави, і вийти з цієї дестабілізуючої угоди".

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Теми: ФранціяРосіяБілорусьядерна зброя
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