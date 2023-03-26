Франция призвала расторгнуть соглашение о размещении российского ядерного оружия в Беларуси
Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
Источник: заявление МИД Франции
Дословно: "Франция осуждает заявление российского президента о соглашении между Россией и Беларусью по размещению там ядерного оружия.
После нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что привело к его расторжению, и объявления о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дальнейшее разрушение международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".
Детали: Франция призвала Россию "проявить ответственность, которой ожидают от ядерной державы, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения".
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.