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Франция призвала расторгнуть соглашение о размещении российского ядерного оружия в Беларуси

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 марта 2023, 22:01
Франция призвала расторгнуть соглашение о размещении российского ядерного оружия в Беларуси
флаг Франции, фото Pixabay

Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Источник: заявление МИД Франции

Дословно: "Франция осуждает заявление российского президента о соглашении между Россией и Беларусью по размещению там ядерного оружия.

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После нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что привело к его расторжению, и объявления о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дальнейшее разрушение международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Детали: Франция призвала Россию "проявить ответственность, которой ожидают от ядерной державы, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения".

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Темы: ФранцияРосcияБеларусьядерное оружие
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