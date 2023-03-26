Франция призвала расторгнуть соглашение о размещении российского ядерного оружия в Беларуси

Франция призвала к отмене соглашения о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

Источник: заявление МИД Франции

Дословно: "Франция осуждает заявление российского президента о соглашении между Россией и Беларусью по размещению там ядерного оружия.

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После нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что привело к его расторжению, и объявления о приостановлении участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в феврале прошлого года, это соглашение представляет собой дальнейшее разрушение международной архитектуры контроля над вооружениями и стратегической стабильности в Европе".

Детали: Франция призвала Россию "проявить ответственность, которой ожидают от ядерной державы, и выйти из этого дестабилизирующего соглашения".

Предыстория: