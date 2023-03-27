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Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 03:49
Ексберкутівець Астахов знущався над вивезеними до Криму українськими дітьми – ЗМІ
Валерій Астахов. Фото The Insider

Колишній співробітник "Беркуту" Валерій Астахов вчиняв насильницькі дії щодо незаконно депортованих до анексованого Криму українських дітей.

Джерело: The Insider

Деталі: Видання пише, що встановило особу, яка залякувала і била українських дітей, вивезених до російських "виховних" таборів. Ним виявився колишній співробітник "Беркуту" Валерій Астахов, який в рядах силовиків брав участь у подіях на Майдані у 2013-14 рр.  

Журналістка The Insider поспілкувалася з 17 дітьми, яких нещодавно повернули на територію України, а також з їхніми батьками. За словами 16-річного Віталія, дітей били, їм погрожували і тримали у підвалі, пише видання.

Журналістка показала хлопцю фотографії ексберкутівця Валерія Астахова. Віталій впізнав на них кривдника дітей.

Зазначається, що у 2014 році Астахов вже вивозив десятки дітей зі Слов'янська до Ростовської області РФ.

Як розповів Віталій, у таборі "Дружба" в Євпаторії Астахов відводив дітей у підвал, показував палицю та погрожував, що за підтримку України буде бити. За словами хлопця, він вдарив дівчинку з Херсона, у якої залишився синець.

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"Він казав: "Закрию у підвалі, будете там сидіти, підпорядковуватиметеся мені"", – розповів Віталій про Астахова.

Хлопець розповів, що у таборі не було постільної білизни, лише брудний матрац і подушка.

Погані умови та неякісну їжу в таборах підтвердили навіть ті діти, які не зазнавали жорстокого поводження, пише видання.

Довідково. За даними "Миротворця", до 2014 року Валерій Астахов служив у МВС України. Після анексії Криму він прийняв громадянство РФ і перейшов на службу до МВС РФ в Євпаторії.

Що цьому передувало:

  • 21 березня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до України вдалося повернути 15 українських дітей разом з їхніми мамами та законними представниками.
  • 23 березня стало відомо про повернення ще двох дітей – 9-річної дівчинки та 16-річного хлопця.

Теми: БеркутКримдіти
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