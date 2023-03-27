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Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 03:49
Экс-беркутовец Астахов издевался над вывезенными в Крым украинскими детьми – СМИ
Валерий Астахов. Фото The Insider

Бывший сотрудник "Беркута" Валерий Астахов совершал насильственные действия в отношении незаконно депортированных в аннексированный Крым украинских детей.

Источник: The Insider

Детали: Издание пишет, что установило лицо, которое запугивало и било украинских детей, вывезенных в российские "воспитательные" лагеря. Им оказался бывший сотрудник "Беркута" Валерий Астахов, который в рядах силовиков участвовал в событиях на Майдане в 2013-14 гг. 

Журналистка The Insider пообщалась с 17 детьми, которых недавно вернули на территорию Украины, а также с их родителями. По словам 16-летнего Виталия, детей били, им угрожали и держали в подвале, пишет издание.

Журналистка показала парню фотографии экс-беркутовца Валерия Астахова. Виталий узнал на них обидчика детей.

Отмечается, что в 2014 году Астахов уже вывозил десятки детей из Славянска в Ростовскую область РФ.

Как рассказал Виталий, в лагере "Дружба" в Евпатории Астахов отводил детей в подвал, показывал палку и угрожал, что за поддержку Украины будет бить. По словам парня, он ударил девочку из Херсона, у которой остался синяк.

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"Он говорил: "Закрою в подвале, будете там сидеть, будете подчиняться мне"", – рассказал Виталий об Астахове.

Парень рассказал, что в лагере не было постельного белья, только грязный матрас и подушка.

Плохие условия и некачественную еду в лагерях подтвердили даже те дети, которые не подвергались жестокому обращению, пишет издание.

Справка. По данным "Миротворца", до 2014 года Валерий Астахов служил в МВД Украины. После аннексии Крыма он принял гражданство РФ и перешел на службу в МВД РФ в Евпатории.

Что этому предшествовало:

  • 21 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину удалось вернуть 15 украинских детей вместе с их мамами и законными представителями.
  • 23 марта стало известно о возвращении еще двух детей – 9-летней девочки и 16-летнего парня.

Темы: БеркутКрымдети
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