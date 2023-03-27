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ООН вважає, що обшуки в УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер"

"Українська правда"Понеділок, 27 березня 2023, 06:33
ООН вважає, що обшуки в УПЦ МП можуть мати дискримінаційний характер
Співробітники СБУ прийшли з обшуком до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Фото з Telegram спецслужби

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) вважає, що обшуки українських силовиків у будівлях УПЦ МП можуть мати "дискримінаційний характер".

Джерело: звіт ООН щодо ситуації з правами людини в Україні за останні пів року

Деталі: В ООН нагадали, що у різних містах України СБУ провела обшуки в монастирях, офісах та навчальних закладах, якими володіє УПЦ МП. За даними організації, в деяких випадках співробітники спецслужби допитували священнослужителів з використанням поліграфа.

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Дослівно: "УВКПЛ стурбоване, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром прав на справедливий судовий розгляд".

Нагадаємо: Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні.

Теми: ООНцерква
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