ООН считает, что обыски в УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер"

Сотрудники СБУ пришли с обыском в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Фото из Telegram спецслужбы

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что обыски украинских силовиков в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".

Источник: отчет ООН о ситуации с правами человека в Украине за последние полгода

Детали: В ООН напомнили, что в разных городах Украины СБУ провела обыски в монастырях, офисах и учебных заведениях, которыми владеет УПЦ МП. По данным организации, в некоторых случаях сотрудники спецслужбы допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

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Дословно: "УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство".

Напомним: Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине.