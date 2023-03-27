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ООН считает, что обыски в УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер"

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 06:33
ООН считает, что обыски в УПЦ МП могут иметь дискриминационный характер
Сотрудники СБУ пришли с обыском в Черновицко-Буковинскую епархию УПЦ МП. Фото из Telegram спецслужбы

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что обыски украинских силовиков в зданиях УПЦ МП могут иметь "дискриминационный характер".

Источник: отчет ООН о ситуации с правами человека в Украине за последние полгода

Детали: В ООН напомнили, что в разных городах Украины СБУ провела обыски в монастырях, офисах и учебных заведениях, которыми владеет УПЦ МП. По данным организации, в некоторых случаях сотрудники спецслужбы допрашивали священнослужителей с использованием полиграфа.

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Дословно: "УВКПЧ обеспокоено, что действия государства, направленные против УПЦ, могут иметь дискриминационный характер. УВКПЧ также напоминает о необходимости обеспечения того, чтобы все лица, которым предъявлены уголовные обвинения, пользовались всем спектром прав на справедливое судебное разбирательство".

Напомним: Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине.

Темы: ООНцерковь
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