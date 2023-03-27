ГУР про ядерну зброю Росії в Білорусі: Путін піднімає ставки
Погрози Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі не є новиною для української розвідки, своїми заявами президент країни-агресора Володимир Путін тільки піднімає ставки.
Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок"
Пряма мова Юсова: "Зазнаючи поразки на полі бою в конвенційній війні, Путін вдається до ядерного шантажу. Хоча знову ж таки, аргументи уже не нові. Інша справа, що нові обставини. Тобто зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в даній ситуації чітко і однозначно реагують, що на цей шантаж вестись не планують".
Деталі: Представник ГУР нагадав, що ще в січні українська розвідка попереджала про те, що Путін може використовувати територію Білорусі для ядерних провокацій.
Також диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давав зрозуміти, що це є одним зі сценаріїв розвитку подій. Зокрема, було внесено зміни до конституції країни.
Крім того, заявлялось про розміщення в Білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерне озброєння.
Юсов підкреслив, що подібні ядерні погрози являють собою "нафталіновий інструмент ядерного шантажу". За його словами, наразі поки відбувається "жонглювання" погрозами зі сторони Росії.
Передісторія:
- 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для неї мають підготувати до липня.
- У НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною", а США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель вбачає у можливому переміщенні російської тактичної ядерної зброї у Білорусі загрозу європейській безпеці.
- Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою зібрати Радбез ООН і дати сигнал Лукашенку.
- Наразі Сполучені Штати не бачать жодних ознак переміщення Росією ядерної зброї в сусідню Білорусь чи в будь-яке інше місце.
- В Китаї, коментуючи заяву РФ про розміщення в Білорусі ядерної зброї, заявили, що слід знижувати стратегічні ризики, а в ядерній війні не може бути переможців.