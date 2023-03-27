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ГУР про ядерну зброю Росії в Білорусі: Путін піднімає ставки

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 березня 2023, 16:44
ГУР про ядерну зброю Росії в Білорусі: Путін піднімає ставки
АНДРІЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Погрози Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі не є новиною для української розвідки, своїми заявами президент країни-агресора Володимир Путін тільки піднімає ставки.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок"

Пряма мова Юсова: "Зазнаючи поразки на полі бою в конвенційній війні, Путін вдається до ядерного шантажу. Хоча знову ж таки, аргументи уже не нові. Інша справа, що нові обставини. Тобто зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в даній ситуації чітко і однозначно реагують, що на цей шантаж вестись не планують".

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Деталі: Представник ГУР нагадав, що ще в січні українська розвідка попереджала про те, що Путін може використовувати територію Білорусі для ядерних провокацій.

Також диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давав зрозуміти, що це є одним зі сценаріїв розвитку подій. Зокрема, було внесено зміни до конституції країни.

Крім того, заявлялось про розміщення в Білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерне озброєння.

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Юсов підкреслив, що подібні ядерні погрози являють собою "нафталіновий інструмент ядерного шантажу". За його словами, наразі поки відбувається "жонглювання" погрозами зі сторони Росії.

Передісторія:

Теми: ядерна зброяРосіяБілорусь
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