ГУР про ядерну зброю Росії в Білорусі: Путін піднімає ставки

Погрози Кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі не є новиною для української розвідки, своїми заявами президент країни-агресора Володимир Путін тільки піднімає ставки.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі "Свобода.Ранок"

Пряма мова Юсова: "Зазнаючи поразки на полі бою в конвенційній війні, Путін вдається до ядерного шантажу. Хоча знову ж таки, аргументи уже не нові. Інша справа, що нові обставини. Тобто зрозуміло, що це підняття ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в даній ситуації чітко і однозначно реагують, що на цей шантаж вестись не планують".

Реклама:

Деталі: Представник ГУР нагадав, що ще в січні українська розвідка попереджала про те, що Путін може використовувати територію Білорусі для ядерних провокацій.

Також диктатор Білорусі Олександр Лукашенко давав зрозуміти, що це є одним зі сценаріїв розвитку подій. Зокрема, було внесено зміни до конституції країни.

Крім того, заявлялось про розміщення в Білорусі оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерне озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Юсов підкреслив, що подібні ядерні погрози являють собою "нафталіновий інструмент ядерного шантажу". За його словами, наразі поки відбувається "жонглювання" погрозами зі сторони Росії.

Передісторія: