Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУР о ядерном оружии России в Беларуси: Путин поднимает ставки

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 16:44
ГУР о ядерном оружии России в Беларуси: Путин поднимает ставки
АНДРЕЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не являются новостью для украинской разведки, своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода.Ранок"

Прямая речь Юсова: "Терпя поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют".

Детали: Представитель ГУР напомнил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о том, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.

Также диктатор Беларуси Александр Лукашенко давал понять, что это является одним из сценариев развития событий. В частности, были внесены изменения в конституцию страны.

Кроме того, заявлялось о размещении в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное вооружение.

Юсов подчеркнул, что подобные ядерные угрозы представляют собой "нафталиновый инструмент ядерного шантажа". По его словам, пока происходит "жонглирование" угрозами со стороны России.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ядерное оружиеРосcияБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"

Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak

Зеленский ввел санкции против Богуслаева, российских Минфина и Совета Федерации

Наместник Лавры Павел во время обысков СБУ засветил шарф Louis Vuitton за 16 тысяч

фото, видеоМитрополит Павел в зале суда заявил, что "никогда не был на стороне агрессии"

Разведка Британии: Зимнее наступление России на Донбассе провалилось

Все новости...
ядерное оружие
Германия о ядерных планах Путина в Беларуси: очередная попытка запугивания
В Китае прокомментировали поставку Россией ядерного оружия в Беларусь
В России пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"
Последние новости
16:54
Кулеба призвал не дать России злоупотреблять председательством в Совбезе ООН
16:35
Могут ли аптеки продавать лекарства без рецепта во время военного состояния – ответ Минздрава
16:28
На фронте погиб белорусский доброволец, бывший торнадовец "Моджахед"
16:22
Заработал 5 миллионов на провальном проекте: история "отца" ChatGPT Альтмана
16:10
Зеленский и Макрон провели телефонный разговор
15:57
Суд по делу наместника Лавры Павла перенесли - заявил, что плохо себя чувствует
15:41
Эрдоган утвердил решение парламента, что дает "зеленый свет" для вступления Финляндии в НАТО
15:28
Оккупанты убили человека во время обстрела Херсона
15:11
Украина купит у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak
14:58
Германия не сможет полностью закрыть потребности Бундесвера до 2030 года - министр обороны
Все новости...