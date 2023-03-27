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ГУР о ядерном оружии России в Беларуси: Путин поднимает ставки

Станислав ПогориловПонедельник, 27 марта 2023, 16:44
ГУР о ядерном оружии России в Беларуси: Путин поднимает ставки
АНДРЕЙ ЮСОВ, СКРИНШОТ

Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не являются новостью для украинской разведки, своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода.Ранок"

Прямая речь Юсова: "Терпя поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют".

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Детали: Представитель ГУР напомнил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о том, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.

Также диктатор Беларуси Александр Лукашенко давал понять, что это является одним из сценариев развития событий. В частности, были внесены изменения в конституцию страны.

Кроме того, заявлялось о размещении в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное вооружение.

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Юсов подчеркнул, что подобные ядерные угрозы представляют собой "нафталиновый инструмент ядерного шантажа". По его словам, пока происходит "жонглирование" угрозами со стороны России.

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Темы: ядерное оружиеРосcияБеларусь
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