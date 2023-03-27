ГУР о ядерном оружии России в Беларуси: Путин поднимает ставки
Угрозы Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси не являются новостью для украинской разведки, своими заявлениями президент страны-агрессора Владимир Путин только поднимает ставки.
Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода.Ранок"
Прямая речь Юсова: "Терпя поражение на поле боя в конвенционной войне, Путин прибегает к ядерному шантажу. Хотя опять же, аргументы уже не новые. Другое дело, что новые обстоятельства. То есть понятно, что это поднятие ставок. Хотя и Соединенные Штаты, и Европейский Союз в данной ситуации четко и однозначно реагируют, что на этот шантаж вестись не планируют".
Детали: Представитель ГУР напомнил, что еще в январе украинская разведка предупреждала о том, что Путин может использовать территорию Беларуси для ядерных провокаций.
Также диктатор Беларуси Александр Лукашенко давал понять, что это является одним из сценариев развития событий. В частности, были внесены изменения в конституцию страны.
Кроме того, заявлялось о размещении в Беларуси оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное вооружение.
Юсов подчеркнул, что подобные ядерные угрозы представляют собой "нафталиновый инструмент ядерного шантажа". По его словам, пока происходит "жонглирование" угрозами со стороны России.
Предыстория:
- 25 марта президент России Владимир Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, хранилище для него должны подготовить к июлю.
- В НАТО назвали ядерную риторику России "опасной и безответственной", а США отметили, что не видят никаких признаков подготовки России применить ядерное оружие.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель видит в возможном перемещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси угрозу европейской безопасности.
- Министерство иностранных дел Украины выступило с требованием собрать Совбез ООН и дать сигнал Лукашенко.
- В настоящее время Соединенные Штаты не видят никаких признаков перемещения Россией ядерного оружия в соседнюю Беларусь или в любое другое место.
- В Китае, комментируя заявление РФ о размещении в Беларуси ядерного оружия, заявили, что следует снижать стратегические риски, а в ядерных войнах не может быть победителей.