Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія може повернути собі домінування в небі України, у неї "в 12 разів більше літаків" – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 27 березня 2023, 18:30
Росія може повернути собі домінування в небі України, у неї в 12 разів більше літаків – ЗМІ
Су-35, фото РІА Новости

Російські винищувачі четвертого покоління Су-35 посилюють "домінування" РФ у зоні бойових дій, що може стати тривожною зміною для України та її партнерів. 

Джерело: ABC News із посиланням на джерела в українській владі

Деталі: За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив із ABC News, винищувачі нового покоління дають Росії "все більше домінування" в небі над зоною конфлікту на сході України.

Це потенційно тривожна зміна для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, оскільки нездатність Росії досягти повної переваги в повітрі протягом усієї війни була ключовим фактором успіхів України на полі бою, зазначає видання.

Західний чиновник на брифінгу минулого тижня заявив, що здатність Росії контролювати небо обмежена протиповітряною обороною і ракетами класу "земля-повітря". "Ми не бачимо значних змін у цій ситуації", – сказав він.

Високопоставлений чиновник у Києві сказав, що Росія замінила старі моделі літаків на більш сучасні Су-35. За його словами, Су-35 оснащений "дуже ефективним радаром і ракетами великої дальності", і Росія використовує ці літаки для атак на українські літаки в повітрі, а також для операцій наземної підтримки.

Україна "не має можливостей" протистояти цій загрозі, додав урядовець.

ВІДЕО ДНЯ

"[Російська] перевага в повітрі є реальним ризиком", – сказав чиновник, додавши, що отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони від США та їхніх союзників наразі є "пріоритетом №1" для України.

Двоє інших українських посадовців підтвердили, що домінування Росії в небі над зоною бойових дій є головною проблемою, а один з них заявив, що Росія має "в 12 разів більше літаків", ніж Україна.

"Це проблема. Ми постійно говоримо американцям, що, врешті-решт, немає іншого рішення, окрім як дати нам [західні] винищувачі", – сказав один із чиновників. 

Адміністрація Джо Байдена досі чинила опір закликам надати Україні винищувачі F-16. У січні президент США відповів "ні", коли його запитали, чи готовий він розглянути цю ідею.

Високопоставлений український чиновник у розмові з ABC News припустив, що зараз у Києві більше погоджуються з тим, що американська військова допомога має бути зосереджена на інших пріоритетах, таких як системи протиповітряної оборони та надання артилерійських боєприпасів.

Чиновник визнав, що постачання сучасних винищувачів, а також ракет до них, потребують "величезної кількості грошей", і вони можуть надійти від США лише за рахунок інших видів військової допомоги.

Полковник у відставці Стів Ганьярд, який також є дописувачем ABC News, припустив, що перевага Росії в повітрі може здебільшого зводитися до чисельності. "Іноді кількість може бути кращою за якість. Нестача літаків і зенітних систем ставить Україну у все більш невигідне становище", – сказав Ганьярд.

Передісторія:

  • Між Україною та країнами НАТО тривають переговори про постачання сучасних винищувачів.
  • У лютому під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський закликав надати Україні західні винищувачі. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у найближчі місяці чи й роки Британія не надсилатиме винищувачі в Україну.
  • Поки що партнери готові передавати Україні лише старі радянські винищувачі. Минулого тижня Словаччина заявила, що передала Україні перші чотири з 11 винищувачів МіГ радянських часів. Польща також пообіцяла поставити Україні кілька літаків "Міг" орієнтовно до кінця квітня.

Теми: винищувачівійназброяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж

На фронті загинув білоруський доброволець, колишній торнадівець "Моджахед"

Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak

Зеленський ввів санкції проти Богуслаєва, російських Мінфіну та Ради Федерації

Намісник Лаври Павло під час обшуків СБУ засвітив шарф Louis Vuitton за 16 тисяч

фото, відеоМитрополит Павло в залі суду заявив, що "ніколи не був на боці агресії"

Усі новини...
винищувачі
Винищувачі НАТО в країнах Балтії за тиждень шість разів супроводжували літаки РФ
Польща не передаватиме Україні всі свої винищувачі МіГ-29 - МЗС
Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія домовилися про спільне використання 250 винищувачів
Останні новини
19:10
У Запорізькій області окупанти обмежують пересування українців, які не мають паспортів РФ – Генштаб
19:07
Посол України відповів на "мирні пропозиції" Лукашенка
18:54
відеоБіля Лаври проходить акція протесту проти УПЦ МП та молебень
18:38
відеоСуд погодив примусовий привід Павла на засідання у суботу – УПЦ МП
18:31
Китайські виробники літію встановили мінімальну ціну, оскільки попит на метал падає
18:24
Чи можуть аптеки продавати ліки без рецепта під час воєнного стану – відповідь МОЗ
18:23
Сили оборони відбили понад 50 атак, найзапекліші бої йдуть за три міста – зведення Генштабу
18:09
Уряд зберіг ціни на газ для тепловиків, бюджетних організацій і гуртожитків до 30 квітня
17:50
В.о. намісника Лаври: Братія молиться за Зеленського, а прокльони Павла повернуться до нього ж
17:32
У лавах сил оборони України загинули вже 40 бійців родом з Грузії
Усі новини...