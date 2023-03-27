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Росія може повернути собі домінування в небі України, у неї "в 12 разів більше літаків" – ЗМІ

Олена РощінаПонеділок, 27 березня 2023, 18:30
Росія може повернути собі домінування в небі України, у неї в 12 разів більше літаків – ЗМІ
Су-35, фото РІА Новости

Російські винищувачі четвертого покоління Су-35 посилюють "домінування" РФ у зоні бойових дій, що може стати тривожною зміною для України та її партнерів. 

Джерело: ABC News із посиланням на джерела в українській владі

Деталі: За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив із ABC News, винищувачі нового покоління дають Росії "все більше домінування" в небі над зоною конфлікту на сході України.

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Це потенційно тривожна зміна для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, оскільки нездатність Росії досягти повної переваги в повітрі протягом усієї війни була ключовим фактором успіхів України на полі бою, зазначає видання.

Західний чиновник на брифінгу минулого тижня заявив, що здатність Росії контролювати небо обмежена протиповітряною обороною і ракетами класу "земля-повітря". "Ми не бачимо значних змін у цій ситуації", – сказав він.

Високопоставлений чиновник у Києві сказав, що Росія замінила старі моделі літаків на більш сучасні Су-35. За його словами, Су-35 оснащений "дуже ефективним радаром і ракетами великої дальності", і Росія використовує ці літаки для атак на українські літаки в повітрі, а також для операцій наземної підтримки.

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Україна "не має можливостей" протистояти цій загрозі, додав урядовець.

"[Російська] перевага в повітрі є реальним ризиком", – сказав чиновник, додавши, що отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони від США та їхніх союзників наразі є "пріоритетом №1" для України.

Двоє інших українських посадовців підтвердили, що домінування Росії в небі над зоною бойових дій є головною проблемою, а один з них заявив, що Росія має "в 12 разів більше літаків", ніж Україна.

"Це проблема. Ми постійно говоримо американцям, що, врешті-решт, немає іншого рішення, окрім як дати нам [західні] винищувачі", – сказав один із чиновників. 

Адміністрація Джо Байдена досі чинила опір закликам надати Україні винищувачі F-16. У січні президент США відповів "ні", коли його запитали, чи готовий він розглянути цю ідею.

Високопоставлений український чиновник у розмові з ABC News припустив, що зараз у Києві більше погоджуються з тим, що американська військова допомога має бути зосереджена на інших пріоритетах, таких як системи протиповітряної оборони та надання артилерійських боєприпасів.

Чиновник визнав, що постачання сучасних винищувачів, а також ракет до них, потребують "величезної кількості грошей", і вони можуть надійти від США лише за рахунок інших видів військової допомоги.

Полковник у відставці Стів Ганьярд, який також є дописувачем ABC News, припустив, що перевага Росії в повітрі може здебільшого зводитися до чисельності. "Іноді кількість може бути кращою за якість. Нестача літаків і зенітних систем ставить Україну у все більш невигідне становище", – сказав Ганьярд.

Передісторія:

  • Між Україною та країнами НАТО тривають переговори про постачання сучасних винищувачів.
  • У лютому під час візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський закликав надати Україні західні винищувачі. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що у найближчі місяці чи й роки Британія не надсилатиме винищувачі в Україну.
  • Поки що партнери готові передавати Україні лише старі радянські винищувачі. Минулого тижня Словаччина заявила, що передала Україні перші чотири з 11 винищувачів МіГ радянських часів. Польща також пообіцяла поставити Україні кілька літаків "Міг" орієнтовно до кінця квітня.

Теми: винищувачівійназброяРосія
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