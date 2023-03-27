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Россия может вернуть себе доминирование в небе Украины, у нее "в 12 раз больше самолетов" – СМИ

Елена РощинаПонедельник, 27 марта 2023, 18:30
Россия может вернуть себе доминирование в небе Украины, у нее в 12 раз больше самолетов – СМИ
Су-35, фото РИА Новости

Российские истребители четвертого поколения Су-35 усиливают "доминирование" РФ в зоне боевых действий, что может стать тревожным изменением для Украины и ее партнеров. 

Источник: ABC News со ссылкой на источники в украинской власти

Детали: По словам высокопоставленного украинского чиновника, который говорил с ABC News, истребители нового поколения дают России "все больше доминирования" в небе над зоной конфликта на востоке Украины.

Это потенциально тревожное изменение для Соединенных Штатов Америки и их союзников, поскольку неспособность России достичь полного превосходства в воздухе на протяжении всей войны была ключевым фактором успехов Украины на поле боя, отмечает издание.

Западный чиновник на брифинге на прошлой неделе заявил, что способность России контролировать небо ограничена противовоздушной обороной и ракетами класса "земля-воздух". "Мы не видим значительных изменений в этой ситуации", – сказал он.

Высокопоставленный чиновник в Киеве сказал, что Россия заменила старые модели самолетов на более современные Су-35. По его словам, Су-35 оснащен "очень эффективным радаром и ракетами большой дальности", и Россия использует эти самолеты для атак на украинские самолеты в воздухе, а также для операций наземной поддержки.

Украина "не имеет возможностей" противостоять этой угрозе, добавил чиновник.

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"[Российское] преимущество в воздухе является реальным риском", – сказал чиновник, добавив, что получение большего количества систем противовоздушной обороны от США и их союзников сейчас является "приоритетом №1" для Украины.

Двое других украинских чиновников подтвердили, что доминирование России в небе над зоной боевых действий является главной проблемой, а один из них заявил, что Россия имеет "в 12 раз больше самолетов", чем Украина.

"Это проблема. Мы постоянно говорим американцам, что, в конце концов, нет другого решения, кроме как дать нам [западные] истребители", – сказал один из чиновников. 

Администрация Джо Байдена до сих пор сопротивлялась призывам предоставить Украине истребители F-16. В январе президент США ответил "нет", когда его спросили, готов ли он рассмотреть эту идею.

Высокопоставленный украинский чиновник в разговоре с ABC News предположил, что сейчас в Киеве больше соглашаются с тем, что американская военная помощь должна быть сосредоточена на других приоритетах, таких как системы противовоздушной обороны и предоставление артиллерийских боеприпасов.

Чиновник признал, что поставки современных истребителей, а также ракет к ним, требуют "огромного количества денег", и они могут поступить от США только за счет других видов военной помощи.

Полковник в отставке Стив Ганьярд, который также пишет в ABC News, предположил, что преимущество России в воздухе может по большей части сводиться к численности. "Иногда количество может быть лучше качества. Нехватка самолетов и зенитных систем ставит Украину во все более невыгодное положение", – сказал Ганьярд.

Предыстория:

  • Между Украиной и странами НАТО продолжаются переговоры о поставках современных истребителей.
  • В феврале во время визита в Лондон президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить Украине западные истребители. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что в ближайшие месяцы или даже годы Британия не будет посылать истребители в Украину.
  • Пока партнеры готовы передавать Украине только старые советские истребители. На прошлой неделе Словакия заявила, что передала Украине первые четыре из 11 истребителей МиГ советских времен. Польша также пообещала поставить Украине несколько самолетов "МиГ" ориентировочно до конца апреля.

Темы: истребителивойнаоружиеРосcия
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