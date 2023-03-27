Командувачем Східним військовим округом РФ незадоволені через величезні втрати - росЗМІ

Командувача Східним військовим округом РФ Рустама Мурадова звинувачують у невмілому керівництві бойовими діями в Україні, що призвело до великих втрат російських військових.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: Джерела видання, близькі до Генштабу РФ, стверджують, що Мурадова справедливо звинувачують у невмілому керівництві бойовими діями в Україні. Зокрема, вирішальним приводом для відсторонення може стати невдалий наступ у лютому під Вугледаром на Донеччині з великими втратами людей і техніки.

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За словами джерела, під Вугледаром "людей поклали на рівному місці" (даремно), оскільки операція погано планувалася - не було ані ґрунтовної розвідки, ані належної артпідготовки, вогневі точки противника придушити не вдалося, в результаті - значні втрати, яких можна було б уникнути.

Передісторія:

7 жовтня 2022 року у Росії призначили нового командувача Східним військовим округом. Ним став Рустам Мурадов, який раніше командував російським військами на окупованому Донбасі.

На початку березня NYT повідомляло, що Росія програла масштабну танкову битву за Вугледар Донецької області, потрапивши в засідки ЗСУ.