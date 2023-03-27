Командувачем Східним військовим округом РФ незадоволені через величезні втрати - росЗМІ

Командувача Східним військовим округом РФ Рустама Мурадова звинувачують у невмілому керівництві бойовими діями в Україні, що призвело до великих втрат російських військових.

Джерело: російське видання "Важные истории"

Деталі: Джерела видання, близькі до Генштабу РФ, стверджують, що Мурадова справедливо звинувачують у невмілому керівництві бойовими діями в Україні. Зокрема, вирішальним приводом для відсторонення може стати невдалий наступ у лютому під Вугледаром на Донеччині з великими втратами людей і техніки.

За словами джерела, під Вугледаром "людей поклали на рівному місці" (даремно), оскільки операція погано планувалася - не було ані ґрунтовної розвідки, ані належної артпідготовки, вогневі точки противника придушити не вдалося, в результаті - значні втрати, яких можна було б уникнути.

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