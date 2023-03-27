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Командующим Восточным военным округом РФ недовольны из-за огромных потерь - росСМИ

"Украинская правда"Понедельник, 27 марта 2023, 19:45
Командующим Восточным военным округом РФ недовольны из-за огромных потерь - росСМИ
Путин с Мурадовым. Фото: РИА Новости

Командующего Восточным военным округом РФ Рустама Мурадова обвиняют в неумелом руководстве боевыми действиями в Украине, что привело к большим потерям российских военных.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: Источники издания, близкие к Генштабу РФ, утверждают, что Мурадова справедливо обвиняют в неумелом руководстве боевыми действиями в Украине. В частности, решающим поводом для отстранения может стать неудачное наступление в феврале под Угледаром в Донецкой области с большими потерями людей и техники.

По словам источника, под Угледаром "людей положили на ровном месте" (зря), поскольку операция плохо планировалась - не было ни основательной разведки, ни надлежащей артподготовки, огневые точки противника подавить не удалось, в результате - значительные потери, которых можно было бы избежать.

Предыстория:

  • 7 октября 2022 года в России назначили нового командующего Восточным военным округом. Им стал Рустам Мурадов, который ранее командовал российским войсками на оккупированном Донбассе.
  • В начале марта NYT сообщало, что Россия проиграла масштабную танковую битву за Угледар Донецкой области, попав в засады ВСУ.

Темы: войнаРосcия
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