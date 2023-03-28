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У Святошинському районі столиці палає приміщення магазину – Кличко

"Українська правда"Вівторок, 28 березня 2023, 00:08
У Святошинському районі столиці палає приміщення магазину – Кличко
фото ДСНС

У ніч на 28 березня під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи, згодом міський голова Віталій Кличко повідомив про пожежу у приміщенні магазину.

Джерело: Кличко у Телеграм, ГУ ДСНС у Києві

Пряма мова: "У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо".

Оновлено о 00:20: Згодом Кличко уточнив, що пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

О 00:45 Кличко повідомив: "Пожежу в Святошинському районі столиці локалізували. Потерпілих не виявили".

Рятувальники показали фото наслідків ворожої атаки на Київ.

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Теми: Київпожежаповітряна тривога
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