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В Святошинском районе столицы горит помещение магазина – Кличко

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 00:08
В Святошинском районе столицы горит помещение магазина – Кличко
фото ГСЧС

В ночь на 28 марта во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы, впоследствии городской голова Виталий Кличко сообщил о пожаре в помещении магазина.

Источник: Кличко в Телеграмм, ГУ ГСЧС в Киеве

Прямая речь: "В Святошинском районе пылает помещение магазина. Информацию о пострадавших уточняем".

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Обновлено: Позже Кличко уточнил, что пожарно-спасательные службы работают на месте пожара после взрыва и возгорания здания в Святошинском районе столицы. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В 00:45 Кличко сообщил: "Пожар в Святошинском районе столицы локализовали. Пострадавших не обнаружили".

Спасатели показали фото последствий вражеской атаки на Киев.

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Темы: Киевпожарвоздушная тревога
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