Повітряники показали, як збили російський дрон
Вівторок, 28 березня 2023, 00:15
Повітряні сили ЗСУ показали, як збили ворожий безпілотник над Україною.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Повідомляється, що дрон збили бійці повітряного командування "Центр".
Повітряні сили ЗСУ показали, як збили ворожий безпілотник над Україною. pic.twitter.com/4gEuUIYFLe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023
Що цьому передувало:
- Ввечері 27 січня російські окупанти атакували Київську область дронами, які летіли через Чернігівщину, що є зоною відповідальності Повітряного командування "Центр". Повітряні сили підтвердили збиття дронів на Київщині.