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Повітряники показали, як збили російський дрон

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 28 березня 2023, 00:15
Повітряники показали, як збили російський дрон
Скрін з відео

Повітряні сили ЗСУ показали, як збили ворожий безпілотник над Україною.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Деталі: Повідомляється, що дрон збили бійці повітряного командування "Центр".

Що цьому передувало: 

  • Ввечері 27 січня російські окупанти атакували Київську область дронами, які летіли через Чернігівщину, що є зоною відповідальності Повітряного командування "Центр". Повітряні сили підтвердили збиття дронів на Київщині.

Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникиППО
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