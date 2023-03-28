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Воздушники показали, как сбили российский дрон

Татьяна ЛозовенкоВторник, 28 марта 2023, 00:15
Воздушники показали, как сбили российский дрон
Скрин с видео

Воздушные силы ВСУ показали, как сбили вражеский беспилотник над Украиной.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Детали: Сообщается, что дрон сбили бойцы воздушного командования "Центр".

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Что этому предшествовало: 

  • Вечером 27 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами, которые летели через Черниговскую область, что является зоной ответственности Воздушного командования Центр. Воздушные силы подтвердили сбивание дронов в Киевской области.

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Темы: Воздушные силы ВСУбеспилотникиПВО
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