Воздушники показали, как сбили российский дрон
Вторник, 28 марта 2023, 00:15
Воздушные силы ВСУ показали, как сбили вражеский беспилотник над Украиной.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Сообщается, что дрон сбили бойцы воздушного командования "Центр".
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Повітряні сили ЗСУ показали, як збили ворожий безпілотник над Україною. pic.twitter.com/4gEuUIYFLe— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 27, 2023
Что этому предшествовало:
- Вечером 27 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами, которые летели через Черниговскую область, что является зоной ответственности Воздушного командования Центр. Воздушные силы подтвердили сбивание дронов в Киевской области.
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