ППО знищила "всі ворожі цілі" навколо Києва – КМВА

Сили ППО знищили "всі ворожі цілі", запущені в напрямку столиці.

Джерело: Начальник КМВА Сергій Попко

Пряма мова: "Ворог продовжує застосовувати свою тактику атак баражуючими боєприпасами з північно-східного напрямку. І цього разу країна-терорист знову запустила свої БПЛА "Shahed" в напрямку столиці".

Деталі: Попко уточнив, що за попередньою інформацією, силами ППО в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено всі ворожі цілі.

Крім того, він додав, що було зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м кв.

Оновлено: Згодом у КМВА додали, що таких цілей навколо Києва було знищено близько 10.

О 6.59 Попко уточнив інформацію: "Сукупно, усіма силами протиповітряної оборони в районі повітряного простору Києва було виявлено і знищено ворожих 12 БПЛА цього типу!"