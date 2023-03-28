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ПВО уничтожила "все вражеские цели" вокруг Киева – КГВА

"Украинская правда"Вторник, 28 марта 2023, 01:14
ПВО уничтожила все вражеские цели вокруг Киева – КГВА
ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ СИЛ ЗСУ

Силы ПВО уничтожили "все вражеские цели", запущенные в направлении столицы.

Источник: Начальник КМВА Сергей Попко

Прямая речь: "Враг продолжает применять свою тактику атак барражирующими боеприпасами с северо-восточного направления. И на этот раз страна-террорист снова запустила свои БПЛА "Shahed" в направлении столицы".

Детали: Попко уточнил, что по предварительной информации, силами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены все вражеские цели.

Кроме того, он добавил, что было зафиксировано падение обломков БПЛА в Святошинском районе Киева, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении на площади около 200 м кв.

Обновлено: Позже в КГВА добавили, что таких целей вокруг Киева было уничтожено около 10.

В 6.59 Попко уточнил информацию: "Совокупно, всеми силами противовоздушной обороны в районе воздушного пространства Киева было обнаружено и уничтожено вражеских 12 БПЛА этого типа!"

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Темы: КиевПВОбеспилотники
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