ППО збила 14 ворожих "Шахедів" та дрон-розвідник

В ніч на 28 березня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками Shahed та керованими авіаційними бомбами, ППО знищила 14 із 15 дронів камікадзе та один БПЛА-розвідник.

Джерело: командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Противник атакував Україну ударними безпілотниками Shahed-136/131 та керованими авіаційними бомбами.

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Атака "Шахедів" здійснювалась з північного та південно-східного напрямку. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

Дослівно: "Внаслідок протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та ППО інших складових Сил оборони України знищено 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА Shahed-136/131 та один розвідувальний БпЛА "Гранат-4".

Оновлено: Вранці 28 березня Повітряні сили уточнили, що за оновленими даними, ППО знищила 14 із 15 запущених Росією "Шахедів".

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Що передувало: В ніч на 28 березня в низці областей України пролунала повітряна тривога. Ворог атакував із півночі та з південно-східного напрямку (Брянська область та східне узбережжя Азовського моря).

Повідомлялося про роботу ППО на Київщині та сході і вибухи в столиці.