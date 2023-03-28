ПВО сбила 14 вражеских "Шахедов" и дрон-разведчик

В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину ударными беспилотниками Shahed и управляемыми авиационными бомбами, ПВО уничтожила 14 из 15 дронов камикадзе и один БПЛА-разведчик.

Источник: командование Воздушных сил ВСУ

Детали: Противник атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Атака "Шахедов" осуществлялась с северного и юго-восточного направления.

Истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Дословно: "В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 воздушных целей: 12 ударных БпЛА Shahed-136/131 и один разведывательный БпЛА "Гранат-4".

Обновлено: Утром 28 марта Воздушные силы уточнили, что по обновленным данным, ПВО уничтожила 14 из 15 запущенных Россией "Шахедов".

Что предшествовало: В ночь на 28 марта в ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога. Враг атаковал с севера и с юго-восточного направления (Брянская область и восточное побережье Азовского моря).

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Сообщалось о работе ПВО на Киевщине и востоке и взрывах в столице.