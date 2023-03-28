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У Радбезі ООН не підтримали резолюцію Росії про розслідування вибухів на "Північних потоках"

Ольга Глущенко Вівторок, 28 березня 2023, 04:34
У Радбезі ООН не підтримали резолюцію Росії про розслідування вибухів на Північних потоках
фото Getty Images

Росія не змогла набрати достатню кількість голосів у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) за внесену нею резолюцію щодо розслідування вибухів на "Північних потоках".

Джерело: CNN

Деталі: Лише три країни проголосували за запропоновану резолюцію, а 12 країн утрималися.

Для ухвалення цієї резолюції потрібно було щонайменше дев'ять голосів "за", однак Сполучені Штати все одно могли б накласти вето, якби захотіли.

Посол США Роберт Вуд заявив в РБ ООН, що США не мають нічого спільного з атакою на "потоки". Він також поставив під сумнів, чому Росія намагатиметься ухвалити резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили незгоду з цією ідеєю.

Василь Небензя, посол Росії в ООН, заявив, що правда не буде розкрита, і закликав до відповідальності.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 лютого американський журналіст Сеймур Херш заявив із посиланням на джерело, що вибухи на трубопроводах здійснено за розпорядженням президента США Джо Байдена. Представники Білого дому і ЦРУ назвали вигадкою повідомлення про те, що керівництво країни нібито розпорядилося організувати вибухи на газопроводах.
  • На початку березня The New York Times опублікувало статтю з посиланням на джерела та дані розвідувальної спільноти. Там нібито припускають, що за вибухом газопроводів "Північні потоки" в Балтійському морі могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. 
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до вибухів, які сталися у вересні на гілках російських газопроводів "Північний потік", та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.
  • Німецький портал t-online повідомив, що за декілька днів до вибухів на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2" поблизу них перебували російські військові кораблі.
  • Президент РФ Володимир Путін вважає, що за вибухами на "Північних потоках" стоять спецслужби США.

Теми: ООНРосіяПівнічний потік-2вибух
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