У Радбезі ООН не підтримали резолюцію Росії про розслідування вибухів на "Північних потоках"

Росія не змогла набрати достатню кількість голосів у Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) за внесену нею резолюцію щодо розслідування вибухів на "Північних потоках".

Джерело: CNN

Деталі: Лише три країни проголосували за запропоновану резолюцію, а 12 країн утрималися.

Для ухвалення цієї резолюції потрібно було щонайменше дев'ять голосів "за", однак Сполучені Штати все одно могли б накласти вето, якби захотіли.

Посол США Роберт Вуд заявив в РБ ООН, що США не мають нічого спільного з атакою на "потоки". Він також поставив під сумнів, чому Росія намагатиметься ухвалити резолюцію після того, як більшість членів РБ ООН висловили незгоду з цією ідеєю.

Василь Небензя, посол Росії в ООН, заявив, що правда не буде розкрита, і закликав до відповідальності.

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