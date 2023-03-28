В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Россия не смогла набрать достаточное количество голосов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) за внесенную ею резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках".

Источник: CNN

Детали: Только три страны проголосовали за предложенную резолюцию, а 12 стран воздержались.

Реклама:

Для принятия этой резолюции нужно было не менее девяти голосов "за", однако Соединенные Штаты все равно могли бы наложить вето, если бы захотели.

Посол США Роберт Вуд заявил в СБ ООН, что США не имеют ничего общего с атакой на "потоки". Он также поставил под сомнение, почему Россия будет пытаться принять резолюцию после того, как большинство членов СБ ООН выразили несогласие с этой идеей.

Василий Небензя, посол России в ООН, заявил, что правда не будет раскрыта, и призвал к ответственности.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: