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В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о расследовании взрывов на "Северных потоках"

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 04:34
В Совбезе ООН не поддержали резолюцию России о расследовании взрывов на Северных потоках
фото Getty Images

Россия не смогла набрать достаточное количество голосов в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) за внесенную ею резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках".

Источник: CNN

Детали: Только три страны проголосовали за предложенную резолюцию, а 12 стран воздержались.

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Для принятия этой резолюции нужно было не менее девяти голосов "за", однако Соединенные Штаты все равно могли бы наложить вето, если бы захотели.

Посол США Роберт Вуд заявил в СБ ООН, что США не имеют ничего общего с атакой на "потоки". Он также поставил под сомнение, почему Россия будет пытаться принять резолюцию после того, как большинство членов СБ ООН выразили несогласие с этой идеей.

Василий Небензя, посол России в ООН, заявил, что правда не будет раскрыта, и призвал к ответственности.

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Предыстория:

  • 8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил со ссылкой на источник, что взрывы на трубопроводах совершены по распоряжению президента США Джо Байдена. Представители Белого дома и ЦРУ назвали выдумкой сообщения о том, что руководство страны якобы распорядилось организовать взрывы на газопроводах.
  • В начале марта The New York Times опубликовало статью со ссылкой на источники и данные разведывательного сообщества. Там якобы предполагают, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не причастна к взрывам, которые произошли в сентябре на ветках российских газопроводов "Северный поток", и предложил проанализировать, каким игрокам мог быть нужен такой информационный вброс.
  • Немецкий портал t-online сообщил, что за несколько дней до взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" вблизи них находились российские военные корабли.
  • Президент РФ Владимир Путин считает, что за взрывами на "Северных потоках" стоят спецслужбы США.

Темы: ООНРосcияСеверный поток-2взрыв
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