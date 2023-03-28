Генштаб: за ніч захисники знищили 14 "Шахедів"
Вівторок, 28 березня 2023, 06:52
За ніч 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.
Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками".
Реклама:
Деталі: У штабі додають, що ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.
Нагадаємо: Раніше командування Повітряних сил повідомляло про 12 збитих ворожих "Шахедів".