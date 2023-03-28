Генштаб: за ніч захисники знищили 14 "Шахедів"

За ніч 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками".

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Деталі: У штабі додають, що ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

Нагадаємо: Раніше командування Повітряних сил повідомляло про 12 збитих ворожих "Шахедів".