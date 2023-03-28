Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: за ніч захисники знищили 14 "Шахедів"

Ольга Глущенко Вівторок, 28 березня 2023, 06:52
Генштаб: за ніч захисники знищили 14 Шахедів
ілюстративне фото Getty Images

За ніч 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.

Джерело: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Вночі для завдання авіаударів противник задіяв 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками".

Реклама:

Деталі: У штабі додають, що ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

Нагадаємо: Раніше командування Повітряних сил повідомляло про 12 збитих ворожих "Шахедів".

Теми: безпілотникиГенштабвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
безпілотники
СБУ атакувала аеродром у Курську 27 серпня картонними дронами – джерела
РДК заявив, що спільно з СБУ атакував літаки в Курській області РФ
Окупанти заявляють, що збили над Брянськом 3 дрони 
Останні новини
15:45
Повітряники збили ракету Х-59 в районі Дніпра
15:39
У Кремлі заявили, що заздалегідь підготували способи обходу санкцій щодо алмазів
15:35
У Норвегії археологи знайшли, ймовірно, найстаріше корабельне поховання епохи вікінгів
15:20
У "Дії" запущено 70 нових сервісів від початку повномасштабної війни
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:05
Фонд Баффета хоче будувати логістичні хаби на українському кордоні для перевалки зерна
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
Усі новини...
Реклама: