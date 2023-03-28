Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб: за ночь защитники уничтожили 14 "Шахедов"

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 06:52
Генштаб: за ночь защитники уничтожили 14 Шахедов
иллюстративное фото Getty Images

За ночь 28 марта украинские защитники уничтожили 14 дронов "Шахед" из 15 запущенных россиянами.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них уничтожены нашими защитниками".

Реклама:

Детали: В штабе добавляют, что вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Напомним: Ранее командование Воздушных сил сообщало о 12 сбитых вражеских "Шахедов".

Темы: беспилотникиГенштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 19 погибших и 108 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
беспилотники
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
На Житомирщине враг атаковал объект инфраструктуры
Последние новости
13:21
Какие открытия 2023 года могут изменить жизнь человечества?
13:15
Президент Литвы о массированном ударе по Украине: Жестокости РФ нет предела
13:03
Воздушные силы прокомментировали "объект" над Польшей: Знак для партнеров – усилить Украину
13:01
НБУ смягчил валютные ограничения для населения и бизнеса
13:00
Польские службы отреагировали немедленно на "неизвестный объект" с территории Украины - Минобороны
12:36
В 2023 году объемы закупок через Prozorro достигли 480 миллиардов
12:27
Атака РФ 29 декабря: в Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем из Украины
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
Все новости...
Реклама: