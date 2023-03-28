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Генштаб: за ночь защитники уничтожили 14 "Шахедов"

Ольга ГлущенкоВторник, 28 марта 2023, 06:52
Генштаб: за ночь защитники уничтожили 14 Шахедов
иллюстративное фото Getty Images

За ночь 28 марта украинские защитники уничтожили 14 дронов "Шахед" из 15 запущенных россиянами.

Источник: утренняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БпЛА типа "Шахед-136". 14 из них уничтожены нашими защитниками".

Детали: В штабе добавляют, что вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Напомним: Ранее командование Воздушных сил сообщало о 12 сбитых вражеских "Шахедов".

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Темы: беспилотникиГенштабвойна
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