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Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 28 березня 2023, 07:41
Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА
ФОТО З TELEGRAM ЛИСАКА

Ворожий безпілотник поцілив у приватне підприємство у Дніпрі і спричинив масштабну пожежу під час нічної атаки 28 березня, два інші дрони росіян збили над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Важка ніч. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами.

Два безпілотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один – поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв".

Деталі: Голова ОВА зазначив, що займання гасили кілька годин. 

 
Фото з telegram Лисака

Минулося без постраждалих. 

Передісторія:

Теми: ДніпроДніпропетровська областьбезпілотникипожежа
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