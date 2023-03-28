Російський безпілотник влучив у приватне підприємство у Дніпрі – ОВА

Ворожий безпілотник поцілив у приватне підприємство у Дніпрі і спричинив масштабну пожежу під час нічної атаки 28 березня, два інші дрони росіян збили над Дніпропетровською областю.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в Telegram

Пряма мова Лисака: "Важка ніч. Ворог атакував Дніпропетровщину дронами.



Два безпілотники вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили. Ще один – поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв метрiв".



Деталі: Голова ОВА зазначив, що займання гасили кілька годин.

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Фото з telegram Лисака

Минулося без постраждалих.

Передісторія:

Раніше Генштаб повідомив, що за ніч 28 березня українські захисники знищили 14 дронів "Шахед" із 15 запущених росіянами.