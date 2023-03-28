Российский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре – ОВА
Вторник, 28 марта 2023, 07:41
Вражеский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре и вызвал масштабный пожар во время ночной атаки 28 марта, два других дрона россиян сбили над Днепропетровской областью.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Тяжелая ночь. Враг атаковал Днепропетровскую область дронами.
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Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс кв метров".
Детали: Глава ОВА отметил, что возгорание тушили несколько часов.
Обошлось без пострадавших.
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Предыстория:
- Ранее Генштаб сообщил, что за ночь 28 марта украинские защитники уничтожили 14 дронов "Шахед" из 15 запущенных россиянами.