Российский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре – ОВА

Вражеский беспилотник попал в частное предприятие в Днепре и вызвал масштабный пожар во время ночной атаки 28 марта, два других дрона россиян сбили над Днепропетровской областью.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Тяжелая ночь. Враг атаковал Днепропетровскую область дронами.

Два беспилотника военные из воздушного командования "Восток" уничтожили. Еще один – попал по частному предприятию в Днепре. Там произошел сильный пожар. Огонь охватил 4 тыс кв метров".

Детали: Глава ОВА отметил, что возгорание тушили несколько часов.

фото из Telegram Лысака

Обошлось без пострадавших.

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