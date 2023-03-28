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Подрыв машины коллаборанта из Мариуполя: оккупационный начальник в тяжелом состоянии

Ирина БалачукВторник, 28 марта 2023, 11:57
Подрыв машины коллаборанта из Мариуполя: оккупационный начальник в тяжелом состоянии
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Коллаборант, так называемый начальник полиции временно оккупированного Мариуполя, чье авто подорвали 27 марта, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Целью сопротивления стал Михаил Москвин – начальник "полиции" в оккупированном Мариуполе. Именно этот человек ответственен за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города. После подрыва автомобиля оккупант находится в больнице №2 (17 мкр)".

Детали: По словам городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, Москвин находится в тяжелом состоянии.

Мэр также добавил, что каким бы ни был прогноз врачей, но судьба коллаборанта "уже решена". Он также заверил, что каждого врага "найдет наказание".

Предыстория:

  • Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.
  • Пропагандистские российские СМИ сообщали, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию, поскольку находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.

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Темы: Мариупольколлаборационизмвзрыв
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