Подрыв машины коллаборанта из Мариуполя: оккупационный начальник в тяжелом состоянии

Коллаборант, так называемый начальник полиции временно оккупированного Мариуполя, чье авто подорвали 27 марта, находится в тяжелом состоянии в больнице.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Дословно горсовет: "Целью сопротивления стал Михаил Москвин – начальник "полиции" в оккупированном Мариуполе. Именно этот человек ответственен за организацию фильтрационных мероприятий, которые привели к многочисленным арестам гражданского населения города. После подрыва автомобиля оккупант находится в больнице №2 (17 мкр)".

Детали: По словам городского главы Мариуполя Вадима Бойченко, Москвин находится в тяжелом состоянии.

Мэр также добавил, что каким бы ни был прогноз врачей, но судьба коллаборанта "уже решена". Он также заверил, что каждого врага "найдет наказание".

Предыстория:

Утром 27 марта во временно оккупированном Мариуполе подорвали автомобиль начальника горуправления полиции оккупантов Михаила Москвина.

Пропагандистские российские СМИ сообщали, что пособник захватчиков жив – он якобы получил легкую контузию, поскольку находился в нескольких метрах от машины, когда она взорвалась.